نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالرقم الامتحاني جميع المحافظات عبر نتائجنا results.mlazemna.com

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة من جانب الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث المتوسط في كافة المحافظات العراقية وكذلك أولياء الأمور عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الوزارية الخاصة بهم في يوم الخميس الماضي الموافق 15 يونيو 2023 وهم الآن في حالة من الترقب والانتظار بشأن إعلان النتائج من جانب وزارة التربية العراقية ويتساءلون عن الموعد والخطوات وطريقة استخراج النتائج وهل سيتم الإعلان عنها إلكترونياً أم سيتم الإعلان عنها من خلال المدارس التابعين لها، وإليكم متابعينا الكرام في هذا المقال نقدم كل ما يخص هذه النتائج من رابط استخراج كشوفات النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه لم يتم الإنتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات جميع الطلبة والطالبات في المحافظات العراقية المختلفة، وأكدت على أنه فور انتهاء التصحيح وفرز ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول جميع المحافظات العراقية ليتمكن الطلاب من استخراج النتائج بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ويتم ذلك من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية، حيث تقوم الوزارة بنشر ملفات PDF خاصة بالنتائج عبر هذا الموقع ويقوم الطلاب بالاستعلام عن النتائج من خلال تحميل الكشوفات الخاصة بالنتائج أو من خلال إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 نتائجنا

فور إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول سيتمكن الطلاب من استخراجها بسهولة من خلال الخطوات التالية:-