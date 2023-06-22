الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس زراعة صناعة تجارة ( بوابة التعليم الفني )

أشار الدكتور ” محمد مجاهد ” نائب وزير التربية والتعليم المسؤول عن التعليم الفني، إلى أن نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2023 ستعلن قريبًا، ستشمل النتائج جميع الأقسام التي تتضمن الأقسام الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية، بما في ذلك أنظمة السنوات الثلاث والإعدادي المهني والنظام الخمسي والتدريب والتعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، ونتعرض أهم الأخبار خلال المقال.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية في بداية شهر يوليو المقبل، بعد اكتمال عملية تصحيح الامتحانات وإدخال الدرجات على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، والمعروف باسم ” بوابة التعليم الفني “، كما يعمل الفريق المختص على جمع ومراجعة الدرجات بعناية لضمان دقة النتائج والعدالة في رصد الدرجات الأخيرة، باستكمال الخطوات التالية، ستتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائج الدبلومات الفنية ومتابعة مراحلهم التعليمية، تهدف هذه العملية إلى توفير فرص عادلة ومتساوية للطلاب وتعزيز قدراتهم في مجالات التعليم الفني المختلفة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الفني ( https://fany.emis.gov.eg ). ابحث عن قسم النتائج داخل الموقع. ادخل معلومات الاستعلام المطلوبة مثل ( رقم الجلوس – الاسم – المحافظة )، يجب التأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة. انتظر حتى يتم معالجة البيانات وجلب النتيجة، قد يستغرق ذلك بعض الوقت حسب حجم البيانات وعدد الطلاب الذين يستعلمون عن النتائج في نفس الوقت. بعد الانتهاء من معالجة البيانات، ستظهر النتيجة على الشاشة، تحقق من الدرجة التي حصلت عليها وأي معلومات إضافية تتعلق بالنتيجة.

بوابة التعليم الفني

يعد الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، هو خطوة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة جهودهم وتقييم أدائهم في الامتحانات، لذا يمكن لجميع الطلاب وضع رقم الجلوس الخا بهم في التعليقات، وسوف يتم الرد بالنتيجة فور اعتمادها رسميا.