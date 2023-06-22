حتي لو كانت فحمة.. أسهل وتسرع طريقة لـ تنظيف الكرشة في البيت بمكونات موجودة في المطبخ من غير افتكاسات

تنظيف الكرشة، تُعدّ الكرشة واحدة من الأطباق الشهية المعروفة باسم حلويات الذبيحة، والتي تثير قلقًا وتخوفًا لدى الكثير من ربات البيوت بسبب صعوبة تنظيفها، هناك بعض الأشخاص الذين يتخلصون منها لأنهم غير ملمين بطرق تنظيفها أو تحضيرها، ولذا، سنعرض فيما يلي بعض الطرق البسيطة والسريعة التي يمكن اتباعها في تنظيف الكرشة.

فوائد أكل الكرشة

تناول بالكرشة يعود علينا بالعديد من الفوائد القيمة، ومن بين هذه الفوائد المهمة نذكر:

تعزيز جهاز المناعة بشكل فعال عن طريق تناول الكرشة بانتظام.

تُعتبر الكرشة خيارًا ممتازًا للأطفال الذين يعانون من فقدان الشهية، فهي تساعد في تنشيط الشهية وزيادة الرغبة في الطعام.

تساهم الكرشة في تحسين عملية الهضم وتخفيف الاضطرابات الهضمية بشكل ملحوظ.

تعمل على تعزيز انتاج الكولاجين في الجسم، مما يعزز صحة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد ويعطيها مظهرًا أكثر نضارة.

تحتوي الكرشة على نسبة عالية من الزنك، الذي يعتبر معدنًا مهمًا لصحة الجسم ويساهم في عدة وظائف حيوية.

تنظيف الكرشة

بالبيكربونات والخل والليمون

يمكنك تجنب صعوبة تنظيف الكرشة باتباع التالي: قم بغلي الماء وضع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا فيه. بعد ذلك، ضع الكرشة في الماء المغلي لمدة ربع ساعة واستخدم سكينًا لإزالة أي بقايا أو تلويث في الكرشة في دقائق قليلة. بعد ذلك، قم بنقع الكرشة في مزيج من الماء والخل وعصير الليمون قبل البدء في عملية الطهي لمدة ثلث ساعة. ثم يجب شطف الكرشة تحت الماء الجاري وتصفيتها قبل طهيها. هذه الطريقة ستساعدك في الحصول على كرشة نظيفة ومستعدة للطهي دون أي مشاكل.

بالخميرة