بطريقة سحرية ولأ أجدع جزار.. تنظيف الكوارع من الشعر الصغير في البيت بأقل مجهود في 5 دقائق فقط

تنظيف الكوارع، تعد الكوارع وجبة لذيذة وشهية، وتُعَتَبَرُ من الأكلات المصرية الشعبية اللذيذة ومن أحب الأطباق إلى قلوب الكثيرين، حيث تُقدَّم بأساليب تقليدية مصرية قديمة تم توارثها عبر الأجيال، وتحظى الكوارع بشعبية كبيرة في هذا السياق، ولكن العديد من الناس بدأوا يتجاهلونها بسبب بعض التحديات في عملية تحضيرها، خاصةً في مرحلة تنظيف الكوارع، إذا كنتِ ترغبين في تقديم الكوارع، فإليكِ طريقة فريدة لتنظيفها من الشعر.

تنظيف الكوارع

تُعَتَبَرُ وصفة الكوارع من بين الوصفات الشهية الأكثر شعبية والتي يُمكن تحضيرها بسهولة تامة، وتتمتع بخطوات بسيطة يُمكنك القيام بها لتحضيرها بنجاح، ولكن بعد تنظيفها بشكل جيد والتأكد من إزالة الشعر تمامًا، حيث أن وجود بعض الشعر المتناثر على السطح الخارجي للكوارع يُمكن أن يُسبب رائحة غير مرغوب فيها ويحتفظ الشعر بالميكروبات والجراثيم التي قد تؤثر سلبًا على صحة الطبق، لذا، نقدم لكِ طريقة تنظيف الكوارع بكل يُسر وسهولة كالتالي:

نبدأ بإضافة كمية من الماء إلى قدر عميق، مع إضافة الكوارع الداخلية.

ثم نضع القدر على النار بدرجة حرارة متوسطة حتى يغلي الماء تمامًا.

سيتكون ريم أبيض على الكوارع، ويجب أن نزيله بشكل كامل.

نقوم بتصفية الكوارع من الماء ونتركها تبرد قليلاً.

بعد ذلك، نستخدم السكين لإزالة الشعر والقشور عن الكوارع.

نضعها مرة أخرى في الماء المغلي للتأكد من إزالة الشعر والقشور بشكل كامل.

ثم نقوم بنقع الكوارع في الخل وعصير الليمون والدقيق وبيكربونات الصوديوم، ونقوم بفركها بانتظام.

يجب ترك الكوارع في هذا الخليط لمدة ساعة.

بعد انتهاء الوقت، نغسل الكوارع جيدًا بالماء الجاري.

وبهذا تصبح الكوارع جاهزة لعملية الطهي.

طريقة طهي الكوارع أحلى من أكبر المطاعم

لتسوية الكوارع، قومي باتباع الخطوات التالية: