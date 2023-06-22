رابط التقديم فى معادلة الدبلومات الفنية 2023 وزارة التعليم العالي

ينتظر البعض الاعلان عن كيفية التقدم في العادلة حيث صرح المجلس الأعلى للجامعات، عن كيفية الدخول على معادلة الهندسة لدبلوم صناعي لدخول كلية هندسة والاوراق التي لابد من تقديمها ومن خلال مقالنا سنتعرف على التقديم فى معادلة الدبلومات الفنية.

تقديم طلاب الدبلومات في معادلة الهندسة

تم الاعلان عن ان كل الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات وذلك بمجموع 70% فأكثر ورابين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة ويمكن التقدم ابتداء من عام الحصول على الثانوية ويتم دفع بعض من الرسوم والاوراق.

التقديم في معادلة كلية الهندسة 2023

حيث ان الامتحانات بداية من الساعة 9 صباحا كما انه يتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكترونى بعد ان يتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات ويتم دفع مبلغ 300 جنيه.

الاوراق المطلوبة للتقديم في معادلة كلية الهندسة 2023

هناك عدد من الاو راق والمستندات التي لابد من تقديها عند التقدم لمعادلة كلية الهندسة ومنها.

استمارة الالتحاق المطبوعة من النت.

أصل لشهادة التخرج أو مستخرج رسمى منها.

صورة بطاقة الرقم القومى، مع وجود 3 صور شخصية.

شروط التقديم في امتحان معادلة الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية

لابد من ان يكون الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) ويتم الدخول للامتحانات حالة ان يكون نسبة النجاح متوافقة مع النسبة المحدد من المجلس.

مواد امتحان معادلة كلية الهندسة

هناك عدد من المواد التي يتم الدخول لامتحانها ومنها.