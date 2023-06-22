نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية [صناعي – تجاري – زراعي – فندقي] بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2023، زاد البحث في الأيام القليلة الماضية عبر جميع محركات البحث وخاصة محرك البحث الأشهر “جوجل” عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي) من جانب جميع الطلبة والطالبات وكذلك أولياء أمورهم، حيث كان الطلاب قد انتهوا منذ أسابيع من أداء جميع الامتحانات في كافة المواد الدراسية الخاصة بهم ويتساءلون بشكل يومي تقريباً عن موعد ظهور النتيجة الخاصة بهم من أجل الاطمئنان على درجاتهم، ونوفر لكم الآن في هذا المقال كل تفاصيل الإعلان عن النتائج من الموعد ورابط وخطوات الحصول على النتيجة مباشرة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية إلى أن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 [الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي] ستكون في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك حيث أكدت الوزارة أن أعمال التصحيح وتدقيق أوراق إجابات الطلاب على مستوى جميع المحافظات المصرية المختلفة بدأت فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، وأشارت إلى أن أعمال التصحيح تتم بشكل سريع ودقيق جدًا حرصًا منها على حصول كل طالب على حقة كاملًا مع سرعة الانتهاء من إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة للإستمتاع بالإجازة والتفكير في مستقبلهم، وأكدت أنه سيتم الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني عبر بوابة التعليم الفني الإلكترونية على الإنترنت.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول الخاصة بهم من خلال اتباع الخطوات التالية: