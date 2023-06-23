هتشيل موبايل وتعمل استايل.. هذا هو ارخص هاتف شاومي في السوق توقع كم يكون سعره
ارخص هاتف شاومي في السوق
ارخص هاتف شاومي في السوق، يتميز هاتف Redmi 10A بكونه واحدًا من أكثر الهواتف التكلفة فعالية التي أطلقتها شركة شاومي مؤخرًا تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمي، فهو يتمتع هذا الهاتف بسعر مغرٍ بشكل استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشباب وأولئك الذين يعانون من ميزانية محدودة، بالإضافة إلى ذلك، يتميز Redmi 10A بمجموعة من الميزات والإمكانات الجيدة التي توفر للمستخدم تجربة ممتازة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف متميز بأداء رائع دون الحاجة لدفع أسعار مرتفعة.
ارخص هاتف شاومي في السوق
يمكنك الآن الحصول على هاتف شاومي Redmi 10A بسهولة في السوق المصرية، ارخص هاتف شاومي في السوق حيث يبدأ سعره من 3 آلاف و 725 جنيهًا مصريًا، يجب ملاحظة أن السعر قد يتفاوت بين النسخ ويعتمد أيضًا على المتجر الذي تشتري منه. هذا يتيح لك مرونة في اختيار النسخة والمتجر الذي يناسب ميزانيتك واحتياجاتك.
مواصفات هاتف Redmi A10
يتميز هاتف Redmi A10 ارخص هاتف شاومي في السوق بمواصفات فريدة تميزه عن غيره يتمتع بالآتي:
- الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2، مما يسمح بالتقاط صور ذات جودة عالية.
- أما الكاميرا الخلفية فتأتي بدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2، مما يمكنك من التقاط صور رائعة وواضحة.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهاتف تسجيل فيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل ومعدل تقاط 30 إطار في الثانية الواحدة، ويدعم أيضًا تسجيل الفيديو بجودة HD بدقة 720 بكسل ومعدل تقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.
- الواي فاي، يأتي الهاتف بترددات الـ a/b/g/n ويدعم Wi-Fi Direct ووظيفة الـ hotspot، مما يتيح لك الاتصال بالإنترنت بكل سهولة وسرعة.
- يتمتع الهاتف بمنفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن، مما يتيح لك الاستمتاع بتجربة صوتية مميزة.
- بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على منفذ USB من النوع MicroUSB التقليدي، ويتميز أيضًا بخاصية OTG التي تتيح لك توصيل ملحقات إضافية بسهولة.
- ولتلبية احتياجاتك اليومية، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتقنية الشحن البطيء بقوة 10 واط.
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي المميزة MIUI 12.5، مما يوفر لك تجربة استخدام سلسة وممتعة.
- وأخيرًا، يتوفر الهاتف بتصميم رائع بالألوان الأنيقة: الأسود، الأزرق، والرمادي.