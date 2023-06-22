هُـنا نتيجتك .. nategafany رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس| نتيجة دبلوم صناعي وتجاري وزراعي

زاد البحث من الطلاب في مرحلة إتمام شهادة الدبلومات الفنية ( صناعي – زراعي – تجاري -فندقي)، في البحث عن nategafany رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وذلك بعد الإنتهاء من أداء إمتحانات نهاية العام الدراسي الحالي خلال شهر مايو الماضي، وتجري حاليًا أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات، تمهيدًا لإعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الفني وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في تصريحات صحفية له، إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول لجميع النوعيات «زراعي – صناعي – تجاري – فندقي”، نظام السنوات الثلاث وإعدادى مهني ونظام السنوات الخمس وتعليم وتدريب مزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، بداية يوليو المقبل، بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات ورصد الدرجات وإعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات لم تتلقي شكاوي خلال سير الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، التي انتهت بوم الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ادخل على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم

او اضغط على http://emis.gov.eg/

انتظر ظهور الرابط وتحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2023

اختر النوعية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)

ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على على عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في جميع التخصصات، حيث ستعلن عبر بوابة التعليم الفني في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل فور إعتمادها من وزير التربية والتعليم.