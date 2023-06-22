عطلة عيد الاضحي 2023 الأردن اعتبارًا من صباح الثلاثاء 27 حزيران حتى السبت 1 تموز

عيد الأضحى المبارك هو من ضمن الاعياد التي يسعد بها المسلمين في جميع البلاد كما انه يحصل العاملين في الدولة على اجازة خلال ايام عيد الاضحي ويتميز هذا العيد عن غيره من الاعياد الدينية انه يتم به القيام بأداء مناسك الحج للمسلمين كما انه ايضًا يتم قيام المسلمين بالذبح وانها من السنن عن النبي صلي الله عليه وسلم وهي التي تذكرنا بقصة سيدنا ابراهيم للتذكرة باخبار ايمانه من قبل الله ومن خلال مقالنا سنتعرف على عطلة عيد الاضحي 2023 الأردن.

موعد عيد الأضحى في الأردن 2023

تم الكشف عن هلال شهر ذي الحجة خلال الايام السابقة والذي بدا وفقا لما اعلنته الجهات المختصة يوم الإثنين التاسع عشر من شهر حزيران حيث ان موعد وقفة عرفات في الأردن لعام 2023 الثلاثاء 27 يونيو ويتم بداية موعد اجازة عيد الاضحى الاردن 2023 من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2023 والموافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في العام 1444 هجريًا، وذلك وفقا لهلال شهر ذي الحجة، وانه من المتوقع أن يكون موعد عيد الاضحي الثامن والعشرين من شهر يونيو 2023 وتستمر الاجاوة لمدة خمسة ايام.

عيد الأضحى في الأردن 2023

تم الاعلان من قبل الجهات المختصة في الاردن عن موعد اجازة عيد الأضحى لعام 2023 والتي حددتها بداية من يوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، وهو الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو، ستستمر الاجازة لعيد الاضحي المبارك بالاردن حتى يوم السبت الثالث عشر من شهر ذو الحجة، والموافق ميلاديا الثاني من شهر يوليو 2023.