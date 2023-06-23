هي دي الاخبار ولا بلاش.. تحديد سن المعاش + مكافأة نهاية الخدمة طوعًا لقانون العمل الجديد 2023

تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، حيث يثير موضوع مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص تساؤلات كثيرة بين الموظفين، وبخاصة أولئك العاملين في الشركات الخاصة، يرغبون في معرفة قيمة هذه المكافأة وكيفية حسابها بدقة، وتُحسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وفقًا لتطبيق قانون العمل الجديد، ولكن تختلف قيمتها من موظف إلى آخر بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك المكانة الوظيفية، من خلال التقرير التالي كافة التفاصيل بشأن سن التقاعد.

تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

بشأن تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، فنوضح بأنه يُمنع تحديد سن التقاعد بأقل من ستين عامًا، ولكن يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عندما يبلغ سن الستين، ما لم يتم تحديد مدة العقد وتمتد بعد بلوغ العامل هذا العمر، في حالة تلك الظروف، لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته.

يتم تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي بخصوص سن استحقاق المعاش وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذا العمر، لاستكمال الفترة المطلوبة لاستحقاق المعاش.

احتساب مكافأة نهاية الخدمة

تضمنت المادة (126) أنه يُمنح للعامل مكافأة بعد سن الستين تُعتبر استحقاقًا عن مدة عمله، تتكون المكافأة من نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل من الأجر عن كل سنة بعد ذلك، إذا لم يكن للعامل أي حقوق مالية تغطي هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في قانون التأمين الاجتماعي، وهناك نقطة مهمة، فإن المكافأة تُمنح للعامل عن السنوات التي تخطت سن الثامنة عشرة، وذلك في حالة بلوغه لتلك السن، وتحتسب المكافأة بناءً على آخر مبلغ كان العامل يتقاضاه