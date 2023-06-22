رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بوابة التعليم الفني (زراعي وصناعي وتجاري)

يبحث عدد كبير عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية، كما انه تم الاعلان عن اقتراب موعد تصحيح أوراق لامتحانات وسيتم اعلانها عبر الرابط الرسمى لبوابة التعليم الفنى ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

صرحت الوزارة انه سيتم الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس إلكترونيا، ويمكننا الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من خلال القيام بالاتي.

الدخول على موقع الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد محافظة الإقامة.

حدد نوع الدبلوم الفني.

كتابة بيانات الطالب بالمكان المخصص.

إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعلمية.

ثم يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تم التصريح من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، والتي ستعلن عنها خلال ايام قليلة بعد الانتهاء من عملية تصحيح الاوراق والقيام برصد الدرجات والمراجعة النهائية لها والقيام بتجميع الدرجات وتم اداء الامتحانات من قبل 760 ألف طالب بالدوبلومات الفنية في نظمى 3 و5 سنوات.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

يبحث الكثير من الطلاب بالدبلومات الفنية عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية والتي يمكننا الحصول عليها عبر بوابة التعليم الفني، والتي يمكن استخراجها وفقا لما تم اعلانه من الوزارة في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل عبر موقع بوابة التعليم الفني ويتم ذلك بعد إعتمادها رسميًا من وزير التعليم وسيتم اعلان اسماء الاوائل قبل اعلانها بعدد من الساعات.