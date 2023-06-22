نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ برقم الجلوس اليوم السابع fany emis رابط بوابة التعليم الفني 2023 جميع الاقسام

يبحث الطلاب والطالبات للتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2023 وذلك بعد ان تم الانتهاء من الامتحانات وتتم الان عمليات التصحيح في جميع الكنترولات ويمكننا استخراج النتائج عبر بوابة التعليم الفني ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣.

نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ برقم الجلوس والاسم

صرح نائب وزير التربية والتعليم عن انه سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول بجميع الاقسام الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية اعتبارًا من بداية شهر يوليو 2023 بعد ان يتم الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات والتاكد منها واعتمادها من الوزير.

بوابة التعليم الفني للنتائج 2023

يمكننا التعرف على نتائج الطلاب بالدبلومات الفنية من خلال الدخول على الموقع الخاص وسيتم الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات خلال ايام قليلة بعد عيد الاضحي حيث انه لم تتلق أية شكاوى خلال الامتحانات وانه تم الانتهاء منها في الثامن من يونيو 2023.

كيفية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2023

يمكننا القيام بعدد من الخطوات وذلك حتى يتم التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق الاسم ورقم الجلوس ومنها.

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني.

اختيار أيقونة الاستعلام.

يتم تحديد محافظة الإقامة التي يقيم بها.

اختيار نوع الدبلوم الفني.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام.

إدخال بيانات المدرسة المقيد بها.

كتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

ثم يتم النقر على كلمة استعلام.

تعتبر مرحلة الدبلوم من المراحل الهامة التي تؤهل الظلاب لتعرف على مسار مستقبلهم التعليمي والجامعات التي يمكن ان يلتحقوا بها.