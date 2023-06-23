يابختك لو انت منهم.. ركوب القطار مجانا في العيد لهؤلاء “من غير ولا جنيه”

ركوب القطار مجانا، تعاني العديد من الأفراد في مصر من تزايد أسعار تذاكر القطارات، وهناك من لا يستطيع شراء التذاكر نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، يعتبر القطار وسيلة نقل سريعة ومنتشرة في مصر، حيث يستخدمه الكثيرون للتنقل بسهولة وراحة بعيدًا عن ازدحام الطرقات، ذلك وقد أعلنت الهيئة العامة لإدارة السكك الحديدية في مصر عن سياسة تسمح لبعض الركاب بالسفر مجانًا وللآخرين بشراء تذاكر بنصف السعر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لمعرفة التفاصيل تابعوا معنا.

ركوب القطر مجانا

فئات مستحقة للاستفادة من ركوب القطار مجانا تشمل:

المرضى الذين يعانون من الأورام السرطانية:

تمكنت هيئة السكك الحديدية من تقديم تسهيلات لمرضى الأورام السرطانية عن طريق إصدار تصاريح سفر آلية (باستخدام بطاقة ذكية). يتم تجديد تلك التصاريح وشحن البطاقة مع بداية كل عام ميلادي وحتى نهايته.

أيضًا، يتم تقديم مقاعد مكيفة للمرضى الذين لم يتجاوزوا سن العاشرة ويرغبون في السفر بالدرجة الثانية، بحيث يتم توفير مقعد لهم وللشخص المرافق.

الأطفال الصم (من معهد إمبابة):

تم تخصيص ركوب مجاني للقطارات للأطفال الصم الذين يتعلمون في معهد إمبابة.

كبار السن الذين تجاوزوا سن السبعين:

يتمكن كبار السن الذين تجاوزوا سن السبعين من الاستفادة من ركوب القطارات بالدرجات العادية مجانًا، وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي الصالحة للاستلام تذكرة السفر، وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

ركوب القطار بنصف ثمن التذكرة

بعد معرفة من هم من يستحق ركوب القطار مجانا، نستكمل عن فئات مستحقة للحصول على تذكرة قطار بنصف السعر تشمل:

ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يرافقهم:

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يرافقونهم الاستفادة من تذكرة قطار بنصف السعر في القطارات المكيفة وغيرها، عند تقديم بطاقة إثبات شخصية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي.

كبار السن:

يمكن لكبار السن الذين تجاوزوا سن الستين الاستفادة من تذكرة قطار بنصف السعر، بعد تقديم بطاقة تعريف صالحة للتحقق من العمر.

المصابين وأسر الشهداء والمشاركين في العمليات الحربية:

يحق للمصابين وأفراد أسر الشهداء والمشاركين في العمليات الحربية من قوات الجيش والشرطة الاستفادة من تذكرة قطار بنصف السعر.

طلاب الكليات والمعاهد العسكرية:

يتمتع طلاب الكليات والمعاهد العسكرية بحق ركوب القطار بنصف السعر.

الأطفال من عمر 4 حتى 10 سنوات:

يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات على تذكرة قطار بنصف السعر.

المجموعات التابعة للشباب والرياضة:

تمنح المجموعات التابعة للشباب والرياضة حق السفر على القطار بنصف السعر.

الهلال الأحمر:

يتمتع الهلال الأحمر بحق ركوب القطار بنصف السعر.