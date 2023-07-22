صـدرت هُنــــا… موقع نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن برقم الجلوس والاسم

تم الإعلان عن صدور موقع نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور فرصة الاطلاع على النتائج وتقييم أداء الطلاب في الامتحانات. وفيما يلي خطوات بسيطة للاستعلام عن النتائج نقدمها لكم عبر موقع البديل.

صدرت رسمياً نتائج الثانويه العامه اليمن بالرقم المدني / نتائج الطلبة من خلال المربع الالكتروني بشكل رسمي منذ قليل، والآن أصبح بمقدور الطلبة الاستعلام عنها.

موقع نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

نتائج الثانوية العامة في اليمن علمي وأدبي، حيث يُعتبر موقع res-ye.net منصة رائدة توفر خدمة استعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن بسهولة ويسر، حيث يُعد هذا الموقع المصدر الأساسي الذي يلجأ إليه الآلاف من الطلاب والطالبات المتوجهين لامتحانات الثانوية العامة بفروعها في جميع محافظات اليمن.

الدخول إلى الموقع الرسمي:

يجب على الطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع الرسمي للثانوية العامة في اليمن. يُعلن عادة عن رابط الموقع عبر وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي المتعلقة بالتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن

البحث عن صفحة النتائج:

على الموقع الرسمي لوزارة التعليم اليمنية، يتعين البحث عن صفحة خاصة بنتائج الثانوية العامة. قد يتم توفير رابط مباشر لهذه الصفحة على الصفحة الرئيسية للموقع.

وسائل الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس

استخراج نتائج الثانوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

أو استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس اليمن عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات.

أو الحصول على نتيجة الثانوية عبر رقم 161.

أو الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن عبر إرسال رقم المقعد برسالة SMS عبر شبكة اتصالات يمن موبايل على الرقم 161.

إدخال المعلومات الشخصية:

بعد الوصول إلى صفحة موقع نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن، ستطلب من الطلاب إدخال بعض المعلومات الشخصية الضرورية للتحقق من هويتهم، مثل رقم الجلوس أو الاسم الكامل وتاريخ الميلاد. يجب التأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح ودقيق.

رابط نتائج ثانوية عامة صنعاء

استعلام عن نتائج الثانوية العامة صنعاء وعدن:

بعد إدخال المعلومات الشخصية، يتم عرض نتائج الطالب على الشاشة. يتم تقديم المعلومات بشكل فردي لكل طالب، مثل الدرجات المحصل عليها في المواد المختلفة والنسبة المئوية الإجمالية.

طباعة النتيجة:

في حالة الرغبة في الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من النتيجة، يمكن للطلاب استخدام خيار الطباعة المتاح على الصفحة للحصول على نسخة ورقية.

نسب النجاح في نتائج الثانوية العامة

محافظة صنعاء 70%

محافظة عدن: 65%

محافظة تعز: 60%

محافظة الحديدة: 55%

محافظة إب: 50%

محافظة حضرموت: 75%

محافظة تعزيز: 45%

محافظة البيضاء: 70%

محافظة الجوف: 55%

محافظة لحج: 60%

محافظة شبوة: 65%

محافظة مأرب: 70%

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانويه العامه باليمن

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمن .

اضغط على نتائج الطلاب.

ثم اختر نتائج التاسع.

حدد العام الدراسي الأول أم الثاني.

ادخل رقم جلوس الطالب .

اضغط على كلمة “بحث”

سوف تظهر النتيجة أمامك على الفور.

إن صدور نتائج الثانوية العامة في اليمن يعتبر حدثًا مهمًا للطلاب وأولياء الأمور، حيث يتمكنون من تقييم الأداء الذاتي واتخاذ القرارات المناسبة بشأن التعليم العالي ومستقبلهم الأكاديمي.