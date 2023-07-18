تنزيل الان.. نتيجة الثانوية العامة 2023 اليمن عبر yemenexam.com موقع وزارة التربية

نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن متاحة الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، والتي سنتعرف عليها من خلال هذا المقال على موقع البديل، وقد تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن أعمال التصحيح والتقدير تتم بعناية ودقة متناهية ليحصل الطلاب على علامتهم كاملة بدون أي نقصان، هذا ومن المرجح ارتفاع نسبة النجاح بشكل غير مسبوق.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن توافر نتائج الثانوية العامة صنعاء 2023 وتأتي هذه الخطوة لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج وتقييم أداء الطلاب في امتحاناتهم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 صنعاء

ما زال موقع البديل يتابع ظهور نتيجة الثانوية العامة باليمن وزارة التربية والتعليم، والتي يترقبها الطلاب والطالبات بفارغ الصبر، بعد أن بدأت الاختبارات يوم 11 مايو الماضي، وانتهت 3 يونيو الماضي، وكانت أعمال التصحيح والتقدير تسير بشكل جيد ومنتظم.

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تعلن اليوم رسمياً نتائج الثانوية العامة باليمن 2023 والتي يترقبها الطلاب بفارغ الصبر والترقب.

وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة. يتوفر الموقع على الرابط التالي: www.yemenexam.ye.

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يوفر الموقع واجهة سهلة الاستخدام تمكن الطلاب من استعلام نتائجهم بسهولة. وللوصول إلى النتائج، يجب على الطلاب إدخال معلومات شخصية هامة مثل رقم الجلوس وتاريخ الميلاد. يجب التأكد من إدخال المعلومات بدقة لضمان الحصول على النتائج الصحيحة.

نسب النجاح في نتائج الثانوية العامة

محافظة صنعاء 70%

محافظة عدن: 65%

محافظة تعز: 60%

محافظة الحديدة: 55%

محافظة إب: 50%

محافظة حضرموت: 75%

محافظة تعزيز: 45%

محافظة البيضاء: 70%

محافظة الجوف: 55%

محافظة لحج: 60%

محافظة شبوة: 65%

محافظة مأرب: 70%

رابط نتائج الثانوية العامة باليمن

عندما يتم تأكيد صحة المعلومات المدخلة، سيتم عرض نتائج الطالب على الشاشة بشكل فردي. ستشمل النتائج المعلومات المحصل عليها في المواد المختلفة والنسبة المئوية الإجمالية للطالب.

بالإضافة إلى ذلك، يتاح للطلاب خيار طباعة نتائج الثانوية العامة اليمن للحصول على نسخة ورقية للإشارة والاحتفاظ بها.

تأتي هذه الخطوة لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج وتوفير وسيلة سهلة ومريحة للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2023. تعد هذه النتائج هامة جدًا للطلاب، حيث تسهم في تحديد مسارهم التعليمي المستقبلي والخطوات التالية في مسيرتهم الأكاديمية.

صنعاء

تعز

عدن

حضرموت

إب

الحديدة

مأرب

ذمار

الجوف

شبوة

أبين

المهرة

البيضاء

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة صنعاء

الدخول الى موقع الإدارة العامة للاختبارات..

اختيار السنة الدراسية .

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب

اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” للحصول على نتائج الثانوية العامة باليمن.