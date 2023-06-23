شغال …رابط نتيجة موريباك موريتانيا 2023 نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية

يتراقب الكثير اقتراب موعد ظهور نتائج كونكور في موريتانيا حيث انه تزايد في عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات ورغبتهم في التعرف على نتيجة جهودهم في مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتيجة موريباك موريتانيا 2023.

رابط نتيجة موريباك موريتانيا 2023

تم الاعلان من قبل المصادر الرسمية ان التصحيح ما زال حتى وقتنا هذا وجاري الانتهاء منه ويرغب البعض التعرف على موعد إعلان النتيجة وكيفية الاستعلام بالاضافة الا انها تزداد أهمية كبيرة لدى كل من الطلبة أولياء الأمور.

نتائج مسابقة دخول السنة الاولى اعدادية 2023

أعلنت الوزارة بدولة موريتاتيا عن القيام ببداية المسابقة في يوم 5 يونيو 2023 وتم استمرارها لمدة يومين واعلن عن ان عدد الطلاب الذين شاركوا في تلك المسابقة بلغوا 104760 في كافة الولايات وانه لابد من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية والاحترازية.

الاستعلام عن نتائج كونكور في موريتانيا

يمكن للجميع الاستعلام عنها بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي ومنها.

تسجيل الدخول عبر موقع موريباك الرسمي وانه هو الموضح من الوزارة للاعلان عن النتيجة.

اختيار ايقونة نتائج مسابقة دخول سنة أولى إعدادية 2023.

يقوم بتحديد الولاية التابع لها الطالب.

ثم يتم إدخال كافة البيانات الخاصة به ولابد من التاكد من صحتها.

الضغط على عرض النتيجة.

ستظهر لك النتيجة على الشاشة التي امامك.

ستتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في المواد المختلفة وتقدير الطالب.

طباعة النتيجة إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها.

كما انه يجب التاكد من صحة ما تم ادخاله.

ويترقب عدد كبير من الطلاب الإعلان عن نتائج مسابقة دخول السنة الاولى اعدادية 2023، التي من المقرر أن تظهر خلال الشاعات الأولى المقبلة، وتتمنى أسرة الموقع النجاح والتوفيق للجميع.