صدرت الان.. نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برثم الحلوس عبر النوقع الرسمي

يبحث الجميع للتعرف على نتائج التاسع 2023 اليمن بعد الانتهاء من امتحانات العام الدراسي الجاري يرغب الملايين من الطلاب في الاستطلاع والتعرف على الدرجات التي حصل عليها من نتائج اليمن للشهادة الاساسية للصف التاسع والتي هي السنة الحاسمة لمجموع ودرجات الطلاب، بعد اطمئنان الطلاب على درجاتهم ومجموعهم التي حصلوا علية بالشهادة التاسعة سوف ينطلقون إلى مرحلة تعليمية جديدة بالعام الدراسي القادم 2023، والتي نكتب اليكم في هذا المقال اهم الاخبار للتعرف على النتيجة لجميع طلاب اليمن بكل سهولة.

الاستعلام عن نتائج التاسع 2023

حيث يستطيع الطلاب الحصول على نتائج التاسع 2023 اليمن من خلال لينك موقع وزارة التعليم باليمن للحصول على نتيجة الشهادة للصف التاسع بالرقم القومي او رقم الجلوس الخاص بكل طالب باليمن التي نوفرة اليكم من خلال موقعنا موقع البديل عبر اخبار التعليم، والتي يمكن اتباع الخطوات التالية التي نكتبها اليكم للحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

البحث عن قسم النتائج أو الاستعلام عن النتائج في صفحة الوزارة.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

استخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس للطالب للدخول إلى صفحة النتائج.

الدخول على ايقونة البحث أو الاستعلام للحصول على نتائج الصف التاسع صنعاء.

وسوف تظهر النتيجة فوراً للطلاب بالدرجات بكل سهولة.

نتائج التاسع 2023 اليمن

ومن المقرر ظهور نتيجة الصف التاسع للعام الدراسي الحالى يوم السبت المقبل بحسب اخر قرارات من قبل وزارة التربية والتعليم باليمن، حيث ظهرت نتيجة الصف التاسع باليمن والتي تعد من أهم السنوات واهم الشهادات في مسير المرحلة التعليمية للانتقال لمرحلة تعليمية جديدة بالعام الدراسي المقبل لكافة الطلاب والتي ظهرت في بعض المحافظات ولم تظهر في بعض محافظات اليمن حتي الان، حيث تم الإعلان عنها في المحافظات التالية.

محافظة تعز.

ومحافظة عدن.

ومحافظة حضرموت باليمن.

إب.

الحديدة.

مأرب.

ومحافظة ذمار.

الجوف.

شبوة.

أبين.

المهرة.

محافظة البيضاء.

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