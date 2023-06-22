يا سلام عليك يا خطيب.. صفقات الأهلي الجديدة نجم الزمالك في المارد الأحمر مجانًا وسط صدمة رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور بعقد 15 مليون في السنة

صفقات الأهلي الجديدة ، حيث يخطط النادي الأهلي لتوقيع نجم نادي الزمالك دون دفع أي مبلغ وسط صدمة رئيس الزمالك السابق المستشار مرتضي منصور، حيث أنهي بالفعل التعاقد مع اللاعب بفرمان من الخطيب، نظرا لأن اللاعب يفضل عدم التواجد في القلعة البيضاء ويرحب بعروض النادي الأهلي لذلك تم التعاقد معه.

حيث سوف نرصد لكم من هو اللاعب والكثير من الأخبار الأخرى التي تتعلق به، حيث تحاول إدارة النادي الأهلي خلال هذه الفترة المقبلة الحصول على توقيع بعض اللاعبين الجدد، وذلك من أجل تعويض بعض الأسماء التي قد بات من المؤكد رحيلها عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك بهدف استمرار حصد الألقاب والبطولات في السنوات القادمة، سواء قد كانت المستوى المحلي أو القاري، أو عالميًا بعدما ضمن الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي. لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز الذي يرصد لكم كافة التفاصيل علي مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

صفقات الأهلي الجديدة

تعد من أبرز صفقات الأهلي الجديدة، هو اسم اللاعب الذي سوف نوضحه لكم في هذا الفقرة، حيث فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعدما قد أعلن عن تعاقد إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع نجم الزمالك ومنتخب مصر، وذلك لكي يكون اللاعب الجديد منافس قوي لنجم الأهلي علي معلول، والذي قد بات غير قادر على تقديم مستوياته المعروفة طيلة الموسم بسبب السن والإصابات.

وبحسب تصريحات الإعلامي “هشام”، فإن الأهلي حصل بالفعل على توقيع اللاعب الدولي أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر من أجل الانضمام إلى الأهلي عقب نهاية عقده مع الزمالك بعد نهاية الموسم القادم، لكس يكون “فتوح” هو أول صفقات الأهلي في صيف عام 2024.

تفاصيل إنضمام أحمد فتوح لنادي الاهلي

كما أوضحنا أن أحمد فتوح أول صفقات الأهلي الجديدة، حيث أوضحت التقارير الإعلامية بأن انتقال “فتوح” إلى صفوف الأهلي من المؤكد بأن يشكل ضربة قوية لجماهير الزمالك، وخاصة في ظل الأزمات الكبيرة التي قد يعاني منها المارد الأبيض في هذه الفترة، ووفقًا لبعض المصادر المقربة من النادي الأهلي، فإن أحمد فتوح قد رحب وبشدة بفكرة الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء.

وخاصة بعدما قد تحصل على وعود ليكون هو الظهير الأيسر الأساسي للشياطين الحمر في السنوات المقبلة بعد رحيل أو اعتزال التونسي الدولي علي معلول، وهذا يعد بجانب حصوله على راتب سنوي يصل لنحو مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.