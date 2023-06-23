رابط بوابة المنهل استخراج نتائج طلاب الامارات 2023 برقم الهوية الرقمية عبر “sso.moe.gov.ae”

نتائج طلاب الامارات 2023، شهدت الآونة الأخيرة الكثير من العمليات البحثية عقب اعلان مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، عن الموعد الرسمي لاعتماد نتائج نهاية العام 2023 وسط حالة من الترقب من قبل الطلاب عقب اعلان الوزارة الخبر وجدير أن الوزارة اعلنت عن توفير النتيجة على رابط بوابة الطالب “sso.moe.gov.ae”، وحددت الوزارة أيضا مواعيد استخراج النتائج لجميع الصفوف بالإمارات وذلك من أجل تسهيل عملية الحصول على النتيجة بدون حدوث مشاكل.

نتائج طلاب الامارات 2023 برقم الهوية

وأشارت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، أن الطلاب يمكنهم القيام بإستخراج النتائج الخاصة بهم في وقت اعلانها وجدير أن النتيجة سوف تتاح اليوم الرابع والعشرون من يونيو.

وفي بشرى سارة للطلبة الذين يدرسون في الصف الثاني عشر، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بعد تلقيها العديد من الملاحظات حول ثلاثة أسئلة في مادة الدراسات الاجتماعية، أنها أعدت لجنة خاصة لدراسة هذه الملاحظات وخلصت إلى أن الاثنين الإجابات القريبة هي الإجابات الصحيحة، لأنها في المقام الأول تبحث عن مصلحة الطلاب، وفيما يلي آلية استخراج نتائج الطلاب إلكترونيًا من خلال موقع بوابة الطالب.

رابط بوابة المنهل استخراج نتائج طلاب الامارات

ويمكن للطلاب الان استخراج النتائج الخاص بالمرحلة الدارسة من خلال بوابة المنهل او بوابة الطالب التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية نتائجهم وفقًا لتقويم الوزارة لتقديم النتائج.

الدخول على رابط sso.moe.gov.ae .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم النقر على المربع تذكرني ثم تسجيل دخول جديد.

موعد إعلان نتائج الطلاب من الصف الأول حتى أل 12