ظهرت الآن برقم الاكتتاب .. نتائج التاسع في سوريا 2023 بخطوتين بس

لم يتبقى سوى قليل من الأيام ويتم إعلان نتائج التاسع في سوريا ، فمن الجدير بالذكر أن جميع الطلبة والطالبات يترقبون موعد ظهور هذه النتيجة، وكذلك يتساءلون عن الرابط الإلكتروني الذي يمكن معرفة النتيجة من خلاله، حيث أن وزارة التربية والتعليم قامت بالإعلان عن انتهاء كافة أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية، ويتم الآن البدء في أعمال الرصد والمراجعة، بجانب توزيع الدرجات، وفيما يلي سوف نقوم بإرفاق الخطوات الخاصة بالاستعلام عن هذه النتيجة.

نتائج التاسع في سوريا

من الممكن التعرف على نتائج التاسع في سوريا ، من خلال اتباع الخطوات المقبلة:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم، والرمز السري.

تسجيل اسم الطالب، وكذلك رقم الهوية.

الضغط على أيقونة “الصف التاسع”.

كتابة رقم اكتتاب الطالب.

النقر على أيقونة “استعلم”، ومن ثم سوف تظهر أمامك النتيجة.

رابط الحصول على نتائج التاسع في سوريا

وفرت وزارة التربية والتعليم السورية رابط الحصول على النتيجة، وفقك اضغط هنا، وبعدها سوف يكون بإمكانك معرفة نتيجتك بسهولة، حيث أنه من خلال السير على الخطوات السابقة، سيكون بإمكانك معرفة النتيجة الخاصة بك بسهولة ويسر، فهذا الرابط سهل الكثير على الطلبة خدمة التعرف على النتيجة بشكل إلكتروني، فلن تحتاج إلى الشهاب إلى مقر المدرسة، لكي تستعلم عن نتيجتك، وذلك جاء في حيز جعل المنظومة التعليمية أفضل، من خلال توفير الخدمات التي يحتاجها الطلاب إلكترونيًا، وذلك جاء أيضًا للتيسير على الطلاب الخدمات الخاصة بهم المتعلقة بالتعليم.