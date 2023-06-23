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“الحكومة المصرية” تفصح عن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والحكومي ولطلاب الثانوية 2023
تحل الأجواء الفرحة والسعادة مع قدوم عيد الأضحى المبارك، إحدى أهم الاحتفالات الدينية في العالم الإسلامي، تعد إجازة عيد الأضحى فرصة للتواصل العائلي والاستجمام، وتجسيدًا لروح التضحية والعطاء تتميز هذه الإجازة بمجموعة من الأنشطة والتقاليد التي تعكس قيم العيد ومعانيه.
إجازة عيد الأضحى
- تاريخ بداية إجازة عيد الأضحى بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وستظل حتى السبت 1 يوليو .
- إن إجازة عيد الأضحى تعتبر وقتًا مميزًا للانغماس في أجواء العائلة والأحباب، يجتمع الأقارب والأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة ومشاركة الفرحة المشتركة.
- يعزز هذا التجمع روابط المحبة والترابط العائلي، حيث يتم تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد وتناول وجبات لذيذة وتبادل الهدايا.
- إن هذا الجو العائلي الدافئ يعزز الروح المعنوية ويعكس قيم التراحم والتآلف التي تتميز بها المجتمعات الإسلامية.
مزايا إجازة عيد الأضحى
- تتميز إجازة عيد الأضحى أيضًا بالتضحية والعطاء، وفي هذا اليوم المبارك، يقوم المسلمون بذبح أضحية تعبيرًا عن التضحية التي قام بها النبي إبراهيم عليه السلام.
- تمثل هذه العملية تفاني المسلمين في سبيل الله واحترامهم لتعاليمه، يتم تقسيم لحم الأضحية بين الفقراء والمحتاجين، مما يعزز روح المساعدة والتكافل الاجتماعي، يعتبر هذا العمل الخيري فرصة للتبرع ومساعدة الآخرين، ويشعر المسلمون بالسعادة الحقيقية عندما يرون البهجة والابتسامة تعم وجوه الفقراء والمستحقين.
- بالإضافة إلى ذلك، تتضمن إجازة عيد الأضحى الزيارات والنزهات الترفيهية، يقوم الأفراد والعائلات بالخروج للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية مثل التنزه في الحدائق والمتنزهات، وزيارة المعالم السياحية، والقيام بالرحلات العائلية.