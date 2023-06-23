تعرف الآن على شروط الحصول على منحة العمالة المتضررين عن العمل 2023

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال عن منحة للعمالة الغير منتظمين، لكن يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على المنحة سوف نتعرف عليها فيما يلي تابعونا.

شروط الحصول على منحة العمالة المتضررين عن العمل

هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر للحصول على المنحة وهي تتلخص في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم فعلا متضرر من تقليص عدد ساعات العمل أو بسبب فيروس كورونا المستجد.

يجب أن يكون المتقدم مؤهل قانوني للحصول على المنحة

يجب ان يكون ليس لدية دخل ثابت او عقار ذات أصول عالية الثمن.

عدم امتلاك الشخص اراضي زراعية.

عدم امتلاك الشخص سكن أو سجل تجاري.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة المتضررين عن العمل

هناك مجموعة من الخطوات يجب على المتقدم اتباعها للاستعلام عن المنحة وهي تتمثل في النقاط التالية:

يجب الولوج للموقع الرسمي للقوى العاملة من خلال الضغط هنا.

اكتب الاسم رباعي ورقم الجوال.

حدد الجنسية والحالة الاجتماعية.

اكتب بعد ذلك البيانات المطلوبة بدقة ويجب التأكد من صحتها.

يجب إرفاق المستندات المطلوبة وفي الاخر قم بالضغط على زر إرسال.

من هم الفئات المرفوضة للحصول على منحة 1000 للعمالة الغير منتظمة؟

يوجد بعض الفئات غير مؤهلة للحصول على المنحة وهي تتمثل في النقاط التالية: