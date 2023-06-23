“تعرض الأن” على موقع ايجي بست ولاروزا مسلسل ريفو الموسم2 الحلقة الجديدة

يتم البحث باستمرار عن مسلسل ريفو الموسم2 ، حيث أن هذا المسلسل تمكن من نيل إعجاب الملايين من الأشخاص، لذا يتم التساؤل عنه بشكل مستمر ومتواصل، وفيما بعد سوف نرفق لكم كل ما يخص هذا المسلسل، وهذا من حيث تفاصيله، وكذلك الموعد الذي يتم فيه عرضه، حتى يتمكن المشاهدين من متابعته.

مسلسل ريفو الموسم2

إن مسلسل ريفو الموسم2 هو واحد من أهم وأشهر المسلسلات المصرية الجديدة التي قد انتشرت على الساحة في الفترة الأخيرة، وتدور أحداثه حول إطار اجتماعي بسيط والتي تتناول قصة مريم الفتاة التي تهوى اكتشاف حقيقة العلاقات كما أنها من الفرق المعروفة في فترة التسعينيات وتعاني من الإصابة بالزهايمر بمراحله المتقدمة، ولهذا فقد قرر فريق عمل المسلسل عرض آخر حلقتين للمسلسل لجزئه الأول في 18 من يوليو 2023م، ويتناول المسلسل أحداث شيقة ولذلك فهو قد حاز على نجاح باهر في الموسم الأول له عبر الإنترنت.

أبطال مسلسل ريفو2

ريفو2 هو الجزء الثاني من ريفو1 وتم إنتاج الجزء الثاني نظرًا للنجاح الباهر الذي قد حققه الجزء الأول، ومن أهم أبطال المسلسل:

الفنان أمير عيد.

ملك الحسيني.

ركين سعد.

تامر هاشم.

الفنان عمرو جمال.

الفنان القدير محسن محي الدين.

سارة عبد الرحمن.

صدقي صخر.

موعد عرض ريفو الموسم2

قامت منصة واتش ات بالإعلان عن موعد عرض مسلسل ريفو2 للحلقات الجديدة حيث يتم العرض في يوم الأربعاء بشكل أسبوعي في تمام العاشرة مساءً وفقًا لتوقيت القاهرة، على أن يتم عرض حلقتين أسبوعيًا.