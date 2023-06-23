“غواصة المليارديرات” بعد العثور على الغواصة المفقودة تيتان هذه هي القصة كاملة من البداية إلى النهاية

الغواصة المفقودة تيتان في مؤتمر صحفي، أشار مسؤولو خفر السواحل إلى أن هناك تحديات معقدة تواجههم أثناء عمليات البحث عن الغواصة المفقودة، التي اختفت يوم الأحد خلال رحلتها لاستكشاف حطام السفينة الشهيرة “تيتانيك”. وأعرب مسؤولو خفر السواحل عن تعازيهم لعائلات الأفراد الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة، مؤكدين أنهم يعملون جاهدين على جمع التفاصيل اللازمة لتحديد سبب غرق الغواصة وملابسات الحادث.

قصة الغواصة المفقودة تيتان

في تقريرها الحصري، ذكرت شبكة الأخبار الأميركية “سي إن إن” أن الحطام الذي تم العثور عليه بالقرب من حطام السفينة “تيتانيك” تم تحديده على أنه ينتمي الغواصة المفقودة تيتان.

ونقلت الشبكة عن الشركة المشغلة للغواصة “تيتان” أنها تعتقد أن طاقم الغواصة قد فقدوا، وقدمت تعازيها لأهاليهم. يأتي هذا التقرير بعد إعلان خفر السواحل الأميركي بشكل مفاجئ عن اكتشاف “حقل حطام” بواسطة مركبة آلية قادرة على الغوص في أعماق المحيط أثناء عمليات البحث عن الغواصة المفقودة.

من هم ركاب الغواصة

ستوكتون راش:

صائد المحيطات الماهر، ستوكتون راش، هو المبدع والعقل المدبر وراء شركة “أوشن جيت إكسبيديشنز”، التي تتولى مسؤولية إدارة الغواصة المفقودة. بفضل خبرته الواسعة وشغفه اللافت، كان هو القائد الرئيسي للرحلة الاستكشافية، حيث أظهر مهاراته الاستثنائية في توجيه الغواصة واستكشاف أعماق البحار.

هاميش هاردينغ:

رجل الأعمال والمستكشف الجريء من المملكة المتحدة، كان من بين الأشخاص الشجعان الذين شاركوا في هذه الرحلة المثيرة على متن الغواصة المفقودة. بفضل شجاعته وروح المغامرة، قام هاميش بتحدي الصعاب والانخراط في هذه التجربة الفريدة.

بول هنري نارجوليت:

خبير البحارة الفرنسي الممتاز، لديه سجل حافل في زيارة موقع حطام السفينة “تيتانيك”، حيث قام بزيارته لاقل ولكنها 35 مرة. تميز نارجوليت بمعرفته العميقة بالمياه ومهاراته المتفوقة في استكشاف العمق البحري.

شاه زاده داوود وابنه سليمان:

وهما رجلان ذوا نفوس استكشافية، شاه زاده رجل الأعمال البريطاني ذو الأصول الباكستانية والبالغ من العمر 48 عامًا، وابنه سليمان الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، كانا من بين الركاب الشجعان الذين شاركوا في هذه الرحلة الممتعة على متن الغواصة المفقودة. مع مهاراتهما وشجاعتهما، تحدوا التحديات وشاركوا في هذه المغامرة المثيرة.