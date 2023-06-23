” هُنا نتيجتك”.. fany.emis.gov.eg رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني| نتيجة دبلوم صناعي وتجارة وزراعة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، نتيجة دبلوم صناعي وتجارة وزراعة، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في التعليم الفني يوميًا عبر مؤشرات جوجل لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 التي من المقرر إعلانها خلال الأيام القادمة بشكل رسمي فور الإنتهاء من أعمال التدقيق ورصد الدرجات في الكنترولات، ونستعرض معكم في البديل الإخباري، خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول لجميع التخصصات ( زراعي – صناعي – تجاري – فندقي)، نظام السنوات الثلاث وإعدادى مهني ونظام السنوات الخمس وتعليم وتدريب مزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، بداية يوليو المقبل، بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات ورصد الدرجات وإعتماد النتيجة من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

وأدي امتحانات الدبلومات الفنية نحو (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين، وتجري حاليًا أعمال تصحيح الدفاتر تمهيدًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ونستعرض معكم روابط مباشرة للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ( صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، من خلال إتباع الخطوات التالية ومعرفة النتائج فور إعتمادها وهي كالتالي:

1- الدخول علي موقع بوابة التعليم الفني.

2- ثم عليك إدخال رقم الجلوس.

3- ثم عليك تحديد التخصص.

4- ثم النقر علي كملة بحث أو استعلام.

5- الإنتظار ثواني حتي تحميل النتائج.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم التجارة برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم الصنايع بالاسم فقط.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم سياحة وفنادق.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم زراعة.

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023.