موعد مباراة مصر واليونان في كأس العالم للشباب لكرة اليد 2023

يلتقي منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002، اليوم الجمعة، نظيره اليوناني في الجولة الثالثة بدور المجمعات ببطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد 2023 التي تنظمها دولتي ألمانيا واليونان وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءًا، حيث يسعى منتخبنا الوطني للشباب لمواصلة سلسلة الإنتصارات في البطولة عقب الفوز فى أول و ثان لقاءاته على كل من كوبا 45/28 والسعودية 42/34 على التوالى.

منتخب مصر للشباب كرة يد

ويشارك المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، التي تنظمها دولتي ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو الجارى حتى 3 يوليو المقبل، ويلعب منتخبنا الوطنى ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم المقبلة، والتى تضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية.

الجهاز الفني لمنتخب مصر

ويترأس الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، صابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى ودكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود مخطط احمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

قائمة منتخب مصر للشباب كرة يد

وتضم قائمة أسماء اللاعبين : يوسف حاتم – يوسف وليد – يوسف ناجى – اسلام راضى – ادم البشرى – هشام صلاح – مروان حاتم – عمر الفولى – عمر ناصر – أحمد سامح – مهاب سعيد – احمد حسام – محمد رفاعى – ياسين محمد عبد المنعم – محمد طارق – محمود عبد العزيز شلبى – عمر الشريف.