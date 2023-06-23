res-ye.net ظهرت الآن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

زاد البحث خلال الساعات الماضية من الطلاب في جميع المحافظات اليمنية عن رابط نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن، عبر مشرات جوجل تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم في البدء بإعلان نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية عبر الموقع الرسمي، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن res-ye.net ظهرت الآن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات للطلاب في الصف الثالث ثانوي في محافظات صنعاء، حضرموت، تعز، الحديدة، اب، لحج، عدن.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن مواعيد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2022-2023، وجاءت كالتالي:

إعلان نتائج الطلبة من الصف الأول إلى الرابع يوم الخميس الموافق 22 يونيو.

الإعلان عن نتائج الطلبة من الخامس إلى الثامن يوم الجمعة الموافق 23 يونيو.

وإعلان نتائج الصفوف من التاسع للحادي عشر يوم السبت الموافق 24 يونيو.

إعلان نتائج طلبة الصف الثاني عشر في جميع المسارات يوم الاثنين الموافق 26 يونيو.

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن

ونستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 لإستخراج نتائج الطلاب في الصف الثالث الثانوي للقسم العلمي والأدبي، وطريقة الاستعلام عن النتائج الرسمية بواسطة رقم الجلوس، www.yemenexam.com النتائج ثالث ثانوي.

1- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم اليمن.

2- ثم النقر علي أيقونة الإستعلام عن نتائج الطلاب.

3- تحديد المرحلة التعليمية.

4- إدخال رقم الجلوس.

5- ثم النقر علي كلمة بحث أو إستعلام، حيث سيتم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم res-ye.net.

أيضا سيتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023، عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم “161” أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة “sms” عبر شبكة اتصالات يمن موبايل لذات الرقم.