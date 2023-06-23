” العيد فرحة”.. الحكومة المصرية تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات قبل حلول العيد الأضحي

زفت الحكومة المصرية بشري سارة لأصحاب المعاشات في جميع المحافظات المصرية، بشأن موعد صرف معاشات يوليو 2023، قبل حلول العيد الأضحي المبارك أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبكير موعد صرف المعاشات لشهر يوليو، حيث إعلان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات صحفية تبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023 تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتبكير موعد صرف معاش شهر يوليو 2023.

موعد صرف معاشات يوليو 2023

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، في بيان رسمي لها، موعد صرف معاشات يوليو 2023 على أن يبدأ الصرف غدا الجمعة الموافق 23 يونيو عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو يتم صرف معاشات يوليو 2023 عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، وذلك بمناسبة حلول العيد الأضحي المبارك.

إيداع معاشات يوليو 2023

وكما أعلنت الوزارة، عن البدء في إيداع معاشات يوليو 2023 في بطاقات الصراف الآلي «ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري، حتي يتمكن أصحاب المعاشات من البدء في صرفها قبل العيد الأضحي.

موعد صرف معاشات أغسطس 2023

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال تصريحات تليفزيونية له، إنه سيتم صرف معاشات أغسطس 2023 يوم 1 أغسطس كما هو معتاد، لكن جرى استثناء موعد صرف معاشات يوليو 2023 من أجل تلبية احتياجات المواطنين في موسم عيد الأضحى المبارك أعاده الله علي الشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وحفظ مصرنا الغالية.