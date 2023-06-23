نتائج الطلاب برقم الهوية 1444 وخطوات التسجيل على نظام نور noor.moe.gov.sa

نتائج الطلاب برقم الهوية 1444،اعلنت وزارة التعليم السعودية عن استعدادها للاعلان عن نتائج الطلاب من خلال رابط نظام نور ومنصة مدرستي وتطبيق توكلنا، حيث أعلنت الوزارة عن إنتهاء الفصل الدراسي الثالث وبداية إجازة نهاية العام الدراسي 2023، والتي بدأت فعلياً في الخميس الموافق 22 يونيو 2023، ويعيش طلبة وطالبات المتوسطة والثانوية حالة من القلق بسبب انتظار النتيجة، التي أعلنت عن رفع النتائج بشكل رسمي على الموقع الرسمي لنظام نور، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1444

نتائج الطلاب برقم الهوية 1444

حيث تسعى وزارة التعليم السعودية على استخدام أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة لانهاء عدد كبير من الخدمات التعليمية، ومن ابرزها اتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب الكترونياً سواء من خلال موقع نظام نور أو منصة مدرستي ، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الاستعلام عن نتائج الطلاب بكل سهولة .

خطوات التسجيل على نظام نور

الدخول على رابط نظام نور .

ادخال اسم المستخدم ورقم الهوية ورمز التحقق .

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على تسجيل الدخول .

كما يمكن لولي الأمر أن يقوم بالاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ثم ادخل على كلمة “تقارير” .

عليك أن تضغط على نتيجة الطالب .

سوف تظهر النتيجة أمامك والدرجات الخاصة بالطالب في جميع المواد الدراسية.

رابط منصة مدرستي

حيث يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال منصة مدرستي التي تتيح للطالب الاستعلام من خلال شبكة الانترنت، حيث تتيح المنصة الكثير من الخدمات التعليمية للطالب وولي الأمر الذي يمكنه أن يتابع مستوى ابنه التعليمي على مدار العام، كما تسهل المنصة أيضاً سهولة التواصل مع الطالب ومعلميه والاطلاع على التقديرات التي يحصدها الطالب على مدار اليوم .