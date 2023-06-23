«قبل ما تشتري وتدبح».. تعرف على الشروط التي يجب أن تتوافر في الأضحية

شروط الأضحية خلال عيد الاضحى المبارك ، 2023 ، حيث يقوم الملايين من المسلمين داخل جميع أنحاء العالم بالبحث عبر محرك البحث جوجل من أجل معرفة الشروط والضوابط الشرعية التي يجب توافرها في الأضحية، وذلك قبل ذبح الأضاحي عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك ، ومن خلال التقرير التالى سنقوم بتقديم لكم جميع التفاصيل والمعلومات عن الشروط والأحكام الخاصة بذبح الأضحية وكذلك الاعمار الخاصة والتى حددتها دار الإفتاء المصرية من أجل القيام بذلك الأضحية والفوز بالأجر العظيم .

شروط الأضحية وكذلك المضحي.

ذبح الأضحية من الشعائر الإسلامية والتى دلل عليها فى القرآن الكريم ” فصلى لربك وانحر” ويجب توافر بعض الشروط والضوابط التى يجب اتباعها عند ذبح الأضحية ، حيث روى عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين سمينين املحين أقرنين ، حيث اضطجع أحدهم وقال بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ، ثم قام بذبح الثانى بنفس الطريقة، ومن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام كا الأبقار والغنم والماعز والضان، والتضحية تكفى لأهل المنزل حيث يذبح المضحي عن نفسه وعن أهل بيته.

أعمار الأضحية عند الذبح.

من الشروط الواجب توافرها فى الاضاحى أن يكون عمرها عند الذبح ستة أشهر بالنسبة الماعز والضأن، وسنتين البقر ، وبالنسبة للابل اشترط أن يكون عمرها عند الذبح خمسة أعوام ، وأن تكون الأضحية سمينه وحسنه وبلا عيوب ومن ضمن الأمور المستحبة عند الذبح حضور الشخص المضحي ومن المستحب أيضا أن يقوم بالذبح بنفسة، ويتم الذبح عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم الثالث لأيام عيد الأضحى المبارك.