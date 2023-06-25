تعالو شوفو.. نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول العراق عبر وزارة التربية العراقية عموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول، سيتم إتاحة نتائج الطلاب بعد فترة قصيرة من انتهاء عمليات التصحيح، حيث ستقوم كل محافظة بمراجعة أوراق الامتحان لضمان جاهزية النتائج لجميع الطلاب في أقرب وقت ممكن، وعندما تتم الموافقة على النتائج من قِبَل المحافظة واعتمادها، سيتم تحميلها على شكل ملف PDF لتكون متاحة للطلاب، ومن خلال التقرير التالي كيفية استخراج النتائج بطريقة سهلة وبسيطة.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

يتم توفير نتائج الطلاب في جميع المحافظات العراقية عبر الموقع الإلكتروني الخاص نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية، يتم ذلك من خلال توفير رابط مباشر لتنزيل النتائج عبر خدمة جوجل درايف، يتم الإعلان عن النتائج فور جاهزيتها، وتُوفر عبر نتائجنا الذي يُخصص لنشر نتائج الامتحانات في العراق لجميع المراحل التعليمية، في الوقت الحالي، تعمل اللجان المكلفة بتصحيح أوراق الطلاب في جميع المحافظات بجهد كبير لضمان الانتهاء في الموعد المحدد من قِبَل وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط بالاسم كشوف PDF

بإمكان الطلاب والطالبات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق عن طريق الخطوات التالية: