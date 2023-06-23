“200 جنية للكيلو قائم”!! عشان العيد قرب اعرف أسعار اللحوم اليوم 23 يونيو 2023

تساءل المواطنين عن أسعار اللحوم اليوم 23 يونيو 2023 ، فمن المعروف أنه في هذا الوقت الحالي يريد المواطنين أن يشتروا اللحوم، وهذا بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك الذي سوف يوافق اليوم الثامن والعشرون من يونيو 2023م، وفيما بعد سوف نرفق لكم الأسعار اليوم.

أسعار اللحوم اليوم 23 يونيو 2023

شهدت أسعار اللحوم اليوم 23 يونيو 2023 ارتفاعًا جديدًا، وكذلك ملحوظًا، وهذا عند المقارنة بين أسعار البوم الجمعة الموافق من 23 يونيو 2023م، وكذلك أمس الخميس الموافق من 22 يونيو 2023م، فقد سجلت الآتي:

وصل سعر اللحوم الحمراء في مختلف المنافذ الثابتة والمتحركة اليوم الجمعة الموافق من 23 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 220 جنيها / كيلو.

كذلك أن ثمن اللحوم الكندوز بلغ اليوم الجمعة الموافق من 23 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 280 و345 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.

كما أن سعر اللحوم الجاموسى بلغ اليوم الجمعة الموافق من 23 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 280 و340 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.

هذا بجانب أن ثمن اللحوم الضأن بلغ اليوم الجمعة الموافق من 23 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 310 و380 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 23 يونيو

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 23 يونيو ،حتى سجلت الآتي: