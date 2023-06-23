“البانية يسجل 150ج” تعرف الآن لعى أسعار الدواجن اليوم 23 يونيو 2023

بحث المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم 23 يونيو ، فكل يوم يتم التساؤل عن أسعار البورصة الخاصة بالدواحن، لذا سوف نتعرف على أسعارها اليوم، في السطور القادمة، لتتمكنوا من معرفة سعرها مقارنًة بأسعار أمس.

أسعار الدواجن اليوم 23 يونيو

انخفضت أسعار الدواجن اليوم 23 يونيو ، إلى أن سجلت اليوم التالي:

انخفضت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» اليوم، لتسجل 82 جنيها، بدلًا من 83 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 94 جللكيل

كما وصلت أسعار الدواجن البلدي هذا اليوم الجمعة الموافق من 23 يونيو 2023م، بالمزرعة لما يقرب من حوالي 99 جنيهًا مصريًا، وتبلغ للمستهلك لما يقرب من حوالي 105 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن أسعار البانيه بلغت اليوم الجمعة الموافق من 23 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 165 جنيهًت مصريًا.

هذا بجانب أن أسعار الأوراك بلغت اليوم الجمعة الموافق من 23 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 80 و85 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

كما أن الكبد والقوانص بلغ سعرها اليوم الجمعة الموافق من 23 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 75 و80 جنيهًا مصريًا للكيلو.

كذلك أن أسعار الدواجن الأمهات بلغت اليوم الجمعة الموافق من 23 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 55 جنيهًا مصريًا، لتبلغ للمستهلك بما يقرب من حوالي 65 جنيهًا مصريًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23 يونيو

انخفضت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23 يونيو ، حتى سجلت الآتي: