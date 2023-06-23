رابط نتائج الطلاب الإمارات 2023 بوابة الطالب moe.gov.ae

يترقب عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة الإعلان عن نتائج الطلاب في الإمارات وسط حالة من القلق الشديد بعدما صرح مصدر مسؤول بالوزارة عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات، وكان الطلاب قد أدوا الامتحانات في الفترة بين 7 إلى 16 يونيو 2023، وحتى هذه اللحظة ينتظر الإعلان عن النتائج حتى يستعدوا لاللتحاق بالمرحلة المقبلة.

رابط نتائج الطلاب الإمارات 2023 بوابة الطالب

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أعلنت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن موعد اعلان نتائج طلاب الإمارات للعام الدراسي 2023 وذلك من خلال رابط بوابة الطالب المتاحة أمام الجميع على الإنترنت، والتي تتيح للطالب وولي الأامر الاستعلام والإطلاع على كل ما يخص التعليم والمستوى التعليمي للطالب، كما أنها تسهل عملبة التواصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر الذي يمكن أن يطلع على تقييمات الطالب الشهرية وغيرها من الأمور التي تهم التعليم، وأشارت المؤسسة أن الطلاب يمكنهم استخراج شهاداتهم في نفس التوقيت، وذلك من خلال طباعتها والاحتفاظ بنسخة ، كما أضافت أيضاً أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في تمام الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشر .

موعد الإعلان عن نتائج طلاب الامارات

من الصف الأول حتى الرابع: بداية من يوم الخميس الموافق 22 يونيو.

من الصف الخامس حتى الصف الثامن بداية من يوم الجمعة 23 يوليو.

من الصف التاسع حتى الحادي عشر: سوف يكون بداية من يوم السبت الموافق 24 يونيو .

من الصف الثاني عشر جميع المسارات سوف يكون في يوم الإثنين الموافق 26 يونيو .

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الامارات 2023