Here تَـنـزيـل نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول كل المحافظات PDF على موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول، يستعد الآن طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط للحصول إلى نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول، وذلك منذ انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وقد وردت مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات عن كيفية الاستعلام عن النتائج، حيث انتهت الامتحانات يوم 17 يونيو المنصرف، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ورفعها عبر موقعها الإلكتروني.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول

نحن الآن على صدد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول حيث أشار النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية الدكتور محمود القيسي أنه متبقي فقط نحو 25% من أوراق الطلاب في المرحلة المتوسطة لم يتم تصحيحها وتم إنجاز ما يزيد عن 75% من أوراق الإجابات، وأكد أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري وذلك بعد إنتهاء التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، حيث تعمل اللجان المختصة بالتصحيح على مراجعة التصحيح لأكثر من مرة حتى يحصل كل طالب على حقوقه كاملة.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023

ما زالت عمليات التصحيح ورصد الدرجات مستمرة حتى الآن للكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول بالعراق، وأوضحت وزارة التربية العراقية مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لاستخراج النتائج، كالآتي: