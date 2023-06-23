بدون رقم التسلسل| نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت “نتائج الصف الثاني عشر” بالرقم المدني فقط عبر [المربع الالكتروني] وزارة التربية

نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت حيث تتيح المنصة الإلكترونية المخصصة للثانوية العامة في الكويت للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين فرصة الاستفادة من خدمات تعليمية متعددة. وتعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في الكويت من بين الخدمات الرئيسية المتاحة على هذه المنصة، يمكن لطلاب الصف الثاني عشر لعام 2023 الاطلاع على نتائجهم الآن من خلال إدخال الرقم المدني الخاص بهم.

نتائج الصف الثاني عشر عبر موقع المربع الالكتروني

تُعَدّ المنصة الإلكترونية المتبعة في وزارة التعليم مبادرة هامة جدًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، يُمكنكم استخدام هذه المنصة للاطلاع على نتائج الصف الثاني عشر لعام 2023 في الكويت باستخدام الرقم المدني. لاستخراج نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت، يجب عليكم اتباع الإرشادات التالية:

قم بزيارة المنصة الإلكترونية المخصصة التابعة المريع الإلكتروني. سجِّل الدخول كطالب بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم. وإذا لم يكن لديكم حساب على المنصة، يُرجى النقر على زر “إنشاء حساب جديد”. قُم بالانتقال إلى قسم النتائج والاختبارات، ثم اختر الخيار “استعلام عن نتائج الصف الثاني عشر”. أدخِل رقم الجلوس الخاص بكم. انقر على زر “البحث”. ستظهر نتيجتكم بالتفصيل، ويمكنكم طباعتها أو حفظها على جهازكم.

من المهم الالتزام بالإرشادات أعلاه للحصول على نتائجكم الشخصية بسهولة ويسر.

نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت عبر وزارة التربية

يُمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت من خلال استخدام الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية، ولذلك يُرجى اتباع الخطوات التالية بعناية:

قُم بزيارة موقع وزارة التعليم الكويتية على الإنترنت.

اختر الخيار “استعلام عن نتائج الثانوية العامة”.

قُم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

حدد السنة الدراسية “الثانوية العامة”.

بعد ذلك، حدد العام الدراسي “2022/2023”.

ادخل الرمز الزمني الظاهر على الشاشة.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الحصول على نتائجك الشخصية للثانوية العامة 2023 في الكويت.