كيفاش أعرف نتائج البكالوريا عن طريق sms| نتائج البكالوريا 2023 تونس برقم الهوية عبر وزارة التربية education.gov.tn

نتائج البكالوريا 2023 تونس بعدما أصدرت وزارة التربية والتعليم التونسية إعلانًا على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك بشأن إتاحة نتائج امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لعام 2023 اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو، سيتم إرسال النتائج عبر الرسائل القصيرة SMS للطلاب المسجلين من خلال شركات الاتصالات المختلفة في البلاد، مثل “أتصالات تونس” و “أوريدو” و “أورونج”، وذلك مقابل رسم رمزي قدره 950 مليم. ستتم رفع النتائج رسميًا على موقع الوزارة لجميع الطلاب في يوم 25 من نفس الشهر. هناك تسريبات تشير إلى أن نسبة النجاح لهذا العام تقدر بحوالي 55%، وهي نسبة أعلى من العام الماضي، ولكن لا يوجد تأكيد رسمي على هذه التسريبات.

كيفاش أعرف نتائج البكالوريا عن طريق أل sms

للحصول على نتائج البكالوريا 2023 تونس الدورة الرئيسية 2023 قبل الإعلان الرسمي على موقع وزارة التربية والتعليم التونسية، يمكنك اتباع الخطوات التالية بطريقة سهلة وسريعة.

قم بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 85005. اترك فراغًا بعد ذلك واكتب رقم التسجيل في امتحان الباكالوريا. بعد ذلك، ضع علامة النجمة واكتب رقم بطاقة التعريف الوطنية. يجب أن يتكون الرقم من 6 أرقام، وبطاقة التعريف الوطنية تتكون من 8 أرقام.

باستكمال هذه الخطوات، ستتمكن من الحصول على النتائج المبدئية لامتحان الباكالوريا الدورة الرئيسية 2023 قبل نشرها رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم التونسية.

نتائج البكالوريا 2023 تونس وزارة التربية والتعليم

توفر وزارة التربية والتعليم التونسية وسيلة فريدة للاطلاع على نتائج البكالوريا 2023 تونس دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو الوصول إلى مصدر خارجي.

قم بزيارة موقع الوزارة الرسمي education.gov.tn واختر الخيار “نتائج البكالوريا الدورة الرئيسية 2023” من الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك، قم بتسجيل بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، وهي “رقم الطالب/ رقم البطاقة الشخصية”.

ثم، قم بإدخال رمز التحقق المرئي المعروض وانقر على أيقونة البحث.

سيتم عرض تفاصيل نتيجة الطالب بعد النقر على البحث، مما يتيح لك الحصول على معلومات النتيجة بطريقة حصرية وموثوقة دون الحاجة للانترنت أو الاعتماد على مصادر خارجية.