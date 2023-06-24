“شغــال ديـمــاً” نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في العراق (البصرة + بغداد + صلاح الدين + كربلاء + عموم المحافظات) عبر موقع نتائجنا الالكتروني
نتائج الثالث متوسط 2023
نتائج الثالث متوسط 2023، لتلبية احتياجات الطلاب في العراق، أطلقت وزارة التربية العراقية موقعًا خاصًا وهو ملازمنا، وذلك لنشر نتائج الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية، تعمل الوزارة أيضًا على توفير روابط مخصصة للوصول إلى نتائج الطلاب عبر هذا الموقع لكل محافظة، من المتوقع أن يتم انتهاء عملية تصحيح أوراق الإجابات في جميع المحافظات العراقية قريبًا، وبعدها ستتمكن جميع الطلاب بسهولة ويسر من الحصول على نتائجهم، وأيضًا من خلال بوابة وزارة التربية العراقية لعام 2023 والتي تعمل على توفير النتائج لطلاب وطالبات العراق بشكل مجاني، وتوفر واجهة سهلة الاستخدام للوصول إلى تلك النتائج.
نتائج الثالث متوسط 2023
في الفترة الأخيرة، ازدادت عمليات البحث التي يقوم بها الطلاب في العراق عن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول، حيث يتطلع كل طالب إلى الحصول على كشوف الدرجات الخاصة به، التي من المقرر أن يتم إصدارها عبر موقع نتائجنا، يمكن لكل طالب الاطلاع على نتائجه الشخصية عن طريق زيارة الموقع الرسمي، وقد تقدم الطلاب للامتحانات أكثر من 1454 ألف طالب وطالبة، وانتهت الامتحانات بسلام دون مشاكل تذكر، ستتم إصدار كشوف الدرجات النهائية التي تخص جميع الطلاب عن طريق الوزارة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة مباشرة.
رابط نتائج الثالث المتوسط دور اول 2023 العراق
تؤكد وزارة التربية في العراق أن النتائج ستعلن قريبًا بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات، حيث سيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب على الطالب زيارة موقع “نتائجنا” أو الانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية.
بعد ذلك، يجب اختيار نتائج الدور الأول وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والتحقق من صحة المعلومات المدخلة.
- في النهاية، يتعين النقر على زر عرض النتيجة.