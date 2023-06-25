” هُنا نتيجتك”.. رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول| نتيجة دبلوم صناعي وزراعي وتجاري

نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بدأ طلاب الدبلومات الفنية فى مصر البحث المكثف عن كلمات، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، وهو ما اظهرته نتائج محركات البحث، وأهمها”جوجول”، وياتى ذلك مع تسريبات انتهاء عمليات تصحيح أوراق الإجابة فى معظم الكنترولات على مستوى الجمهورية، رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، نتيجة دبلوم صناعي وزراعي وتجاري

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قررت إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس، بمجرد الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك عبر رابط بوابة التعليم الفنى https://fany.emis.gov.eg/، ونستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، نتيجة دبلوم صناعي وزراعي وتجاري.

رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، نتيجة دبلوم صناعي وزراعي وتجاري وفندقي والتي ستعلن بداية الشهر المقبل عبر بوابة التعليم الفني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر ر ابط نتيجة الدبلومات الفنية .

. اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد محافظة الإقامة.

تحديد نوع الدبلوم الفني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقى).

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعلمية.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، سيكون عقب الانتهاء من جميع المراحل داخل الكنترولات الخاصة بالتعليم الفنى، حيث تجرى حاليًا عملية تصحيح الأوراق، وعقب ذلك تجرى عملية رصد الدرجات، تليها المراجعة النهائية لأوراق الإجابة، ثم عملية التجميع، تمهيدًا لإعلان النتيجة التى ينتظرها نحو 760 ألف طالب بالدوبلومات الفنية، نظمى 3 و5 سنوات، من جميع التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية.

تنسيق الدبلومات الفنية

عقب الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول، يبدأ الطلاب فى البحث عن الكليات والمعاهد المناسبة للمجموع الذى حصلوا عليه، وتتيح الدولة لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بعدد من الكليات بعد اجتياز امتحان معادلة، بجانب الالتحاق ببعض المعاهد العليا الحكومية والخاصة دون معادلة، مما يتيح للطلاب استكمال دراستهم الجامعية.