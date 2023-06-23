نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات moe.gov.ye

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 التي تعد من أكثر ما يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور، حيث أكدت وزارة التعليم اليمنية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه قد تم الإنتهاء من تصحيح الاجابات الخاصة بطلاب الثانوية العامة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأشارت الوزارة إلى أنها حرصت على متابعة التصحيح ورصد الدرجات ورفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

حيث يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات اليمن عن رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، التي أصبحت من أكثر الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما أعلن الدكتور”خالد أحمد الوصابي” الذي يشغل منصب وزير التعليم اليمنى أن الوزارة انتهت من رفع النتائج الخاصة بالطلاب على موقعها الرسمي على الإنترنت تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يجب على الطالب الدخول على رابط موقع وزارة التعليم اليمنية .

اضغط على نتائج التاسع للعام الدراسي 2023.

حدد المحافظة التابع لها الطالب .

ادخل اسم الطالب رباعي.

في النهاية اضغط على عرض النتيحة.

موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليمن

حيث صرح “الوصابي” خلال تصريح له على قناة اليمن الفضائية أن الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن الطلبة الأوائل خلال الساعات الأولى المقبلة، وأضاف خلال نهاية حديثه إلى أنه سوف يقوم بتكريم أوائل طلبة الثانوية العامة في اليمن خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من القيادات التعليمية باليمن وأولياء أمور الطلاب، وتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في المرحلة المقبلة.