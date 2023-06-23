رابط emis.moe.gov.jo اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن ٢٠٢٣ نظام إدارة المعلومات التربوية علامات الطلاب 2023

اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن ٢٠٢٣ المدارس الحكومية في الأردن، كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكل رسمي عن اتمام عملية رفع نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2023 للطلاب بالأردن، وبات من المفترض بالوقت الحالي بإمكان الطلاب والطالبات الاطلاع علي علاماتهم في الامتحانات من خلال منصة اوبن ايمس الاردنية.

اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن ٢٠٢٣

كشفت بالساعات الماضية مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم في الأردن أن وزارة التربية والتعليم انتهت من عملية التصحيح وسوف تقوم بإعتماد النتائج الأولية واكد المتحدث باسم وزارة التربية بالاردن ان نسب النجاج تشهد ارتفاع كبير عن العام الدراسي الماضي، وهو ما يعني أن عمليات التصحيح الخاصة بالامتحانات تجري بالوقت الحالي عقب وسوف يتم اعتماد النتائج بالساعات القادمة علي منصة اوبن ايمس OpenEMIS ليتمكن كل الطلاب من رؤية درجاتهم.

OpenEMIS علامات الطلاب

يمكنكم للطلاب بالاردن الان استخراج نتائج وعلامات الطلاب 2023 وذلك من خلال منصة اوبن ايمس التابعة لوزارة التربية والتعليم حيث اعلنت عن توفير خطوات الدخول علي نظام إدارة المعلومات التربوية الإلكترونية الخاص بنتائج الفصل الثاني للطلاب والنتائج النهائية والدرجات.

رابط اوبن ايمس علامات الطلاب اضغط هنا.

اوبن ايمس علامات الطلاب

نظام إدارة المعلومات التربوية اوبن ايمس اضغط هنا

كيفية الدخول إلى اوبن ايمس علامات الطلاب الحكومية