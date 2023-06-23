تردد قناة Fox Movies TV وشاهد احدث الافلام الاجنبية (اكستر اكشن- فاست اكس- جون ويك 4)

يسعي الكثير من محبي الاعمال الاجنبية بالوقت الحالي للحصول علي أحدث تردد لقناة فوكس موفيز الجديد على القمر الصناعي نايل سات وذلك بسبب عرضها للكثير من الأعمال الحصرية من افلام ومسلسلات وجدير ان الفترة الأخيرة استطاعة القناة ان تقوم بعرض أحدث الافلام الاجنبية وسوف نستعرضها مع حضراتكم.

وقامت القناة بنشر اهم الاعمال المقرر عرضها اليوم حصرياً على القناة الجمعة وعلقت الصفحة على صورة يتواجد بها نخبة من أحدث واقوي الافلام التي صدرت مؤخراً وقالت “احلي جمعه انهارده سيتم عرض هذه الافلام اليوم بمواعيد مصرية سلسله اليوم تضم اروع الافلام وأبرزها (افاتار 2وي _ جون ويك الجزء الرابع _ فاست اكس الجزء العاشر _ اكستراكشن 2).

تردد قناة Fox Movies TV

ستجدون التردد الخاص بالقناة مدون علي البوستر المتوفر امام حضراتكم بالاسفل قم بادخالة علي جهاز الاستقبال الخاص بك وإستمتع بالافلام التي سوف تعرض علي القناة مجاناً علي النايل سات وعرب سات .