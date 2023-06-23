Sama Jordan : تردد قناة سما الأردن تكبيرات العيد ٢٠٢٣ على النايل سات 

مع حلول عيد الاضحي المبارك يبحث الكثير من المسلمين بالوطن العربي والكثير من الدول العربية بالوقت الحالي عن قناة تنقل تكبيرات العيد وبالاخص قناة سما الاردن التي اعلنت نقلها الحصري لتكبيرات عيد الاضحي التي اشتد عليها البحث بالايام الماضية وبات الكثير يريد القيام بتنزل تردد القناة من اجل مشاهدة التكبيرات من داخل الحرم المكي.

تردد قناة سما الأردن تكبيرات العيد ٢٠٢٣

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز سما الأردن 12399 عمودي 27500 السعودية قران 12015 عمودي 27500 تكبيرات عيد الأضحى المبارك 10728 غير معروف 27500

تكبيرات عيد الأضحى هي التكبيرات الدينية التي يرددها المسلمون خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتعتبر هذه التكبيرات جزءًا من العبادات المقترنة بهذا العيد الديني. يتم ترديدها في الأماكن العامة وفي المساجد والمنازل، وتهدف التكبيرات إلى التعبير عن الفرحة والشكر لله والتذكير بأهمية عيد الأضحى والتضحية والعبودية لله.

وفيما يلي بعض الأمثلة على التكبيرات التي يرددها المسلمون خلال عيد الأضحى:

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما أعطانا.

هذه التكبيرات قد تختلف بين المناطق والبلدان المختلفة، وقد تضاف إليها تكبيرات أخرى حسب التقاليد والعادات المحلية.