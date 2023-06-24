“res-ye.net” ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي اليمن برقم الجلوس

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، شهدت محركات البحث على الإنترنت نشاطًا كبيرًا عقب إعلان وزارة التربية والتعليم اليمنية، موعد ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن، ضمن جهودها لإعلان جميع النتائج قبل حلول عيد الأضحى المبارك ونستعرض معكم خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023، رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي اليمن برقم الجلوس

نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الثانوية العامة، سيتم الإعلان عنها، عقب انتهاء من العمل في الكنترولات الموجودة في جميع المحافظات، ويجرى العمل بها وفق معايير مشددة، للانتهاء من تصحيح أوراق إجابة الصف الثالث المتوسط، ورصد درجات الطلاب، ثم أعمال المراجعة، على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائى يوم 26 يونيو الجارى، كما أعلنت الوزارة عبر متحدثها الرسمى.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023

يستطيع الطالب أو ولى الأمر الحصول على نتيجة الصف الثالث متوسط العراق عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع للحصول على النتيجة وهى كالتالى.

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

-اختيار نتيجة الثانوية العامة.

-ادخال البيانات الخاصة بالطالب.

-عرض نتيجة الطالب.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة فى اليمن 2023

الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2023، سيكون عقب الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابة، وكذلك عمليات الرصد والمراجعة، ثم عملية التجميع، عقب ذلك تعتمد النتيجة من المسؤول المختص، وتعلن عبر الوسائل المخصصة لذلك على المواقع الألكترونية، كما يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال المدرسة المقيد بها، وكما أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية فإن الموعد المبدئى لظهور النتيجة هو يوم 26 يونيو الجارى.

نتيجة الثانوية العامة اليمن صنعاء 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم في اليمن، نتيجة الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 من خلال الموقع الإلكتروني لنتائج طلاب الثانوية العامة اليمن فور إعتمادها وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي المرحلة الثانوية.