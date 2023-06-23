يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وفاركو اليوم الجمعة 23-6-2023 ylashoot بدون تقطيع والقنوات الناقلة في كأس مصر

مباراة الزمالك وفاركو هي واحدة من أهم وأقوى مباريات اليوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري للعام الحالي 2023، ويحاول الفارس الأبيض نادي الزمالك أن يحقق الفوز على فريق فاركو للتقدم في كأس مصر البطولة التي غابت عنه في الموسم الماضي، خاصة بعد أكثر من تعثر والخروج من المنافسة على الألقاب سواء الدوري المصري الممتاز أو كأس مصر أو دوري أبطال أفريقيا، ونستعرض عبر موقعنا البديل موعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الجمعة 23-6-2023 والقنوات الناقلة وكل التفاصيل عن المباراة بشكل عام.

موعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الجمعة في كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن موعد مباراة الزمالك وفاركو في دور 16 من كأس مصر للموسم الحالي، حيث تقام مباراة الزمالك ضد فاركو اليوم الجمعة 23 يونيو لعام 2023، وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاصمة القاهرة، وهو نفس توقيت المملكة العربية السعودية والعاصمة الرياض ومكة المكرمة، مع اختلاف موعد مباراة الزمالك أمام فاركو في باقي الدول مثل الإمارات العربية المتحدة، والتي تبدأ فيها المباراة الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو اليوم الجمعة 23-6-2023

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية عن نقلها لكل مباريات كأس مصر من الموسم الحالي 2022-2023 في وقت سابق، ومن ضمنها مباراة الزمالك وفاركو اليوم في دور الستة عشر من البطولة، وحددت شبكة القنوات الشهيرة قناة أون تايم سبورت الرياضية 1 إتش دي لتكون القناة الناقلة لمباراة الزمالك أمام فاركو مساء الجمعة، وتم تعيين المعلق المميز حاتم بطيشه ليكون معلقاً على مواجهة الزمالك ضد فاركو اليوم.



ومن المنتظر وجود استوديو تحليلي قبل مباراة الزمالك اليوم ضد فاركو في كأس مصر، مع مجموعة من النقاد والمحللين الكبار من نجوم كرة القدم السابقين، على أن يتم الحديث عن تشكيل الفريقين وكل أحداث المباراة بين شوطي اللقاء وبعد نهايتها، خاصة في ظل تعثر الزمالك في الفترة الأخيرة ورغبته الشديدة أن يحقق البطولات لإرضاء الجماهير الغاضبة، وهو ما وعد به الفارس الأبيض جماهيره في الفترة الماضية.