NOW رابط نتائج الثاني عشر بالأمارات 2023 ” ثانوية عامة “ونتيجة الطلاب الصف الأول وحتى الحادي عشر

رابط نتائج الثاني عشر بالأمارات 2023 والتي قامت وزارة التعليم الإماراتية عن وضع جدول إعلان نتائج الطلاب في جميع المراحل والصفوف الدراسية بالكامل والتي بدات منذ اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل وتحدد وزارة يوم مخصص لعدة صفوف دراسية، وبالتالي تمنع الضغط على المواقع وإمكانية حصول لطلاب على نتائجهم خلال دقائق قليلة من التسجيل، إليك تفاصيل الاستعلام ن نتائج الطلاب الإمارات 2033

رابط نتائج الثاني عشر بالأمارات 2023

تحدد المؤسسة التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة جدول زمني لإعلان نتائج الطلاب الخاصة بنهاية العام الدراسي 2022-2023 ، والذي على الطلاب في كل صف دراسي معرفة موعد إعلان النتائج الخاصة بالصف الدراسي تابع له تحديد، والتي يتم وضعها من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر وباقي المسارات التعليمية

يوم الخميس 22 يونيو: يتم إعلان نتائج طلاب وطالبات من الصف الأول حتى الصف الرابع.

الجمعة الموافق 23 يونيو: بتم إعلان نتائج طلاب من الصف الخامس حتى الصف الثامن.

السبت 24 يونيو: يتم إعلان نتائج طلاب وطالبات الصف التاسع والعاشر والحادي عشر.

الاثنين 26 يونيو 2023: سوف تكون اخر النتائج وهى الخاصة بنتائج الصف الثاني عشر “الثانوية العامة بالإمارات” وذلك لجميع المسارات.

رابط نتائج الطلاب بالإمارات 2023

وضعت وزارة التعليم الاماراتية رابط موحد إلي جميع الطلاب في كافة الصفوف الدراسية يمكنهم من خلاله الاستعلام عن نتائجهم فقط، وهى الرابط التابع إلي وزارة التعليم إماراتية ويمكنهم الآن الاستعلام عن نتائج الثاني عشر من خلال أتابع الخطوات التالية: