” الماتش الساعة كام”.. موعد مباراة الأهلي القادمة.. وتردد القنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي، نظيره منتخب السويس في الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر هو يوم الأحد 25 يونيو 2023 على ملعب القاهرة الدولي، تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر والسعودية وذلك عقب الفوز علي حرس الحدود في الدوري المصري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 16 ويسعي المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات في رحلة الدفاع علي اللقب ببطولة كأس مصر في النسخة الجديدة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومنتخب السويس

تذاع مباريات كأس مصر 2023 عبر قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر 2023 بإعتبارها الناقل الحصري لبطولات الإتحاد المصري لكرة القدم من خلال التردد التالي:

التردد 11681.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحجيح الخطأ 3/4.

عبر الاستقطاب الافقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

التردد 10853.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحجيح الخطأ 5/6.

عبر الاستقطاب الافقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات

التردد 12303.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحجيح الخطأ 5/6.

عبر الاستقطاب الافقي.

قائمة النادي الأهلي 2023

وضمت قائمة النادي الأهلي في مواجهة حرس الحدود المؤجلة من الجولة الـ 16 كلًا من:” محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفي شوبير، خالد عبد الفتاح – رامي ربيعه – ياسر ابراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول – كريم الدبيس، حمدي فتحي – مروان عطية – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد فخري – محمد أفشة – أحمد القندوسي، أحمد عبد القادر – حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو”.

بطولة كأس مصر 2023

ويسعي النادي الأهلي، لمواصلة سلسلة الإنتصارات في المسابقات المحلية عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 في النسخة الماضية علي حساب الوداد المغربي وحيث يحمل المارد الأحمر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر.