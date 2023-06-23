mlazemna رابط نتائجنا استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بغداد وجميع المحافظات وزارة التربية العراقية

شغل استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ورابط وزارة التربية العراقية محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء الطلاب أداء الاختبارات في الأسابيع الماضية بجميع لجان الامتحانات في كافة المحافظات مثل الرصافة، الكوخ، وبغداد، ومن المقرر ظهورها خلال الفترة المقبلة، ولهذا سوف نبين عبر السطور التالية كافة التفاصيل عن هذه النتائج، وارفقنا أيضًا كيفية الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن من المتوقع ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى الطلاب والطالبات من أداء امتحانات الصف الثالث المتوسط في الفترة الأخيرة، ووفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية التي أفادت بأن الامتحانات تمت بدون أي عوائق، وتم العمل على تصحيح أوراق الإجابات فور انتهاء الطلاب من الامتحانات، يتم حاليًا استكمال عملية تصحيح الأوراق وتسجيل الدرجات النهائية في كنترول التصحيح المخصص، وذلك لإعداد الكشوف النهائية، وذلك بعد الاعتماد الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وسيتم رفع النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وسيكون بإمكان طلاب وطالبات وأولياء الأمور للصف الثالث المتوسط الحصول على النتائج بكل سهولة ويسر عن طريق هذا الموقع.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يسرت دول العراق الحصول على نتائج الدور الاول للثالث المتوسط من خلال موقع الرسمي الخاص بالوزارة من خلال عدة خطوات:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

سجل الدخول إلى موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/

وتبدأ أمامك بعد ذلك الصحفة الرئيسية، ومن ثم انقر على نتائج الصف الثالث المتوسط.

اضغط على أيقونة،” النتائج الدراسية”

وانقر على ” نتائج الدور الأول”.

كتابة رقم الجلوس الخاصة بك.

املأ جميع البيانات الخاصة بك، وينبغي التحقق من صحتها.

انقر على أيقونة استعلام ، وبالتالي سوف تبدو النتيجة أمامك في الحال.

وبهذا نكون قد استوفينا الحديث عن رابط استخراج النتائج التي ازداد البحث عنها، وأفاد وزير التعليم العراقي بظهورها خلال الفترة المقبلة عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد

يرغب جميع الطلاب الان في اتمام عمليه الاستعلام عن النتائج من خلال المنزل وذلك بعد ان اعلنت وزاره التربيه العراقيه ان عمليات التصحيح قد انتهت وان النتائج قيد الانتظار وسوف تظهر قريبا عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها موقع نتائجنا الذي ينشر نتائج في جامعه مراحل الدراسيه.