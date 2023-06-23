هنا .. results.mlazemna استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول وزارة التربية العراقية عموم المحافظات

الاستعلام نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول يتصدر الصفحات الأولى عبر محركات البحث جوجل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الساعات المقبلة حيث أتاحت وزارة التربية و التعليم في العراق هذه النتائج فور ظهورها عبر موقع نتائجنا، ولهذا سوف نفصل الحديث عن هذه النتائج، وبالإضافة إلى التطرق إلى كيفية الاستعلام عنها.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول

إن الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول سوف يتم بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات والتحقق من مراجعتها جيدًا، وسوف تكون متاحة فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا، والجدير بالذكر أن هذه الامتحانات قد بدأت منذ الخميس 1 من يونيو وانتهت يوم 17 من نفس الشهر لهذا العام الحالي، وأشارت إلى أن الامتحانات تمت بنجاح، ولاتوجد أي شكاوي بشأن الامتحانات من قبل أولياء الأمور أو الطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

هناك عدة خطوات وفرتها الوزارة من أجل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول، وهي :

الوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اللجوء إلى موقع نتائجنا الإلكتروني https://results.mlazemna.com/rr23t/

ومن ثم تبدو أمامك الصفحة الرئيسية، ومن ثم انقر على نتائج الصف الثالث المتوسط.

انقر على أيقونة “النتائج الدراسية”.

اختر بعد ذلك ” نتائج الدور الأول “

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب، والتحقق من صحتها.

انقر على أيقونة ” استعلام”.

ومن ثم سوف تحصل على النتيجة في الحال.

ومن المفترض ظهور هذه النتائج لكافة محافظات العراق خلال الساعات المقبلة عبر الموقع الرسمي، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات والمراجعة ورصد الدرجات في الكشوف، ومن ثم يتم موافقة وزير التعليم العراقي عليها، ويتم بعد ذلك تحميلها ورفعها عبر الموقع المخصص لذلك، ويتمكن بذلك الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

استعلم عزيزي الطالب عن النتائج الخاصه بك حسب المحافظه التابع لها حيث تظهر كل محافظه على حدا وذلك بعد انتهاء عمليه التصحيح والمراجعه بها ورصد الدرجات حيث ان موقع منازلنا يخصص في رفع جميع نتائج المحافظات والتي تظهر عن طريق الضغط على زر تنزيل.