نزل الآن تردد قناة توم و جيري الجديد Tom and Jerry 2023 علي نايل سات

تردد قناة توم وجيرى ..تحظى قنوات الأطفال بمتابعة كبيرة على التليفزيون، وتعتبر قناة توم وجيرى من أكثر القنوات شهرة، ويتابعها ملايين المشاهدين فى العالم العربى، لذلك يكثر البحث عن تردد قناة توم وجيرى الجديدـ خاصة مع دخول الأعياد وأجازة الصيف، وإليكم خطوات تنزيل تردد قناة توم و جيري الجديد Tom and Jerry 2023 علي نايل سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل سات 2023

تحظى قناة توم وجيرى بمتابعة كثيفة من المشاهدين الصغار والكبار، رغم بثها منذ فترة قصيرة على القمر الصناعة المصرى نايل سات، لارتباطها فى ذاكرة الكبار بمغامرات القط والفأر توم وجيرى، بالإضافة إلى شخصياتها المحببة للأطفال مثل بومبا وتيمون.

تردد قناة توم وجيرى 2023

تبث قناة توم وجيرى عبر القمر الصناعى نايل سات على الترددات التالية:

التردد: 11355

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ:5/6

تردد قناة توم و جيري الجديد Tom and Jerry 2023

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الترميز: 27500

قناة توم وجيرى

ارتبط الجمهور العربى بمغامرات توم وجيرى التى أنتجتها والت ديزنى، ولا يوجد مشاهد حول العالم لم ينبهر بهذه المغامرات الكوميدية، التى استمر انتاجها عشرات السنوات، ولم يقل الإعجاب بها، وأصبحت أيقونة من أيقونات الإنتاج التليفزيونى، لذلك يبحث الملايين عن تردد قناة توم وجيرى لمتابعة هذه المغامرات.

وكان ملاك القناة على درجة من لذكاء باستخدام اسم توم وجيرى ليكون اسم القناة، بسبب الارتباط العاطفى بين الجمهور وبين أهم سلسلة أفلام كارتونية يحبها الجميع حول العالم، وكانت من أهم اسباب السعادة لأجيال متعاقبة حرصت على متابعة مغامرات توم وجيرى التى تدور فى إطار كوميدى يشع الكثير من البهجة.